В этом году сухобузимская больница получит три автомобиля

В Сухобузимском районе имеется районная больница, к ней относятся 24 фельдшерско-акушерских пункта, 4 общие врачебные практики и участковая больница. Медицинские работники обеспечивают помощь 20 тысячам жителей.

В прошлом году в ФАП в Седельниково поступил автомобиль «Нива». В этом году больница ожидает автомобиль скорой помощи класса В, санитарный автомобиль для участковой больницы в Атаманово, «Ниву» для ФАПа, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.