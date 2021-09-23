В этом году сухобузимская больница получит три автомобиля

В Сухобузимском районе имеется районная больница, к ней относятся 24 фельдшерско-акушерских пункта, 4 общие врачебные практики и участковая больница. Медицинские работники обеспечивают помощь 20 тысячам жителей.
В прошлом году в ФАП в Седельниково поступил автомобиль «Нива». В этом году больница ожидает автомобиль скорой помощи класса В, санитарный автомобиль для участковой больницы в Атаманово, «Ниву» для ФАПа, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.
— Протяжённость района достаточно большая — почти 140 км с запада на восток и почти 100 км с севера на юг. Важно, чтобы первичная медпомощь была приближена к населению отдалённых территорий, а районные медки могли быстро приехать к пациентам, — сказала Юлия Белоусова, главный врач больницы.