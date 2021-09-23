Лучшие студенты техникумов и колледжей Красноярского края получили именные стипендии

Сегодня одаренным студентам техникумов и колледжей вручили свидетельства о присуждении именных стипендий. Лауреатами стали 32 студента. Каждый добился высоких результатов в науке, сельском хозяйстве, культуре и спорте. В течение года ребята будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей в месяц.

«От имени губернатора края поздравляю вас с этим значительным событием в вашей жизни. Не останавливайтесь на достигнутом. Вы должны стать носителями мощного инновационного потенциала региона. От вашей позиции, общественно-политической и гражданской активности во многом будет зависеть настоящее и будущее края и страны. Всегда помните своих педагогов, сумевших разглядеть в вас незаурядные способности. С особым теплом и заботой относитесь к родителям: своими успехами вы во многом обязаны им», отметил заместитель председателя Правительства края Алексей Подкорытов.