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Лучшие студенты техникумов и колледжей Красноярского края получили именные стипендии

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Красноярск
15:30 23 Сентября 2021
красноярск, награда, студенты
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня одаренным студентам техникумов и колледжей вручили свидетельства о присуждении именных стипендий. Лауреатами стали 32 студента. Каждый добился высоких результатов в науке, сельском хозяйстве, культуре и спорте. В течение года ребята будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей в месяц.

 «От имени губернатора края поздравляю вас с этим значительным событием в вашей жизни. Не останавливайтесь на достигнутом. Вы должны стать носителями мощного инновационного потенциала региона. От вашей позиции, общественно-политической и гражданской активности во многом будет зависеть настоящее и будущее края и страны. Всегда помните своих педагогов, сумевших разглядеть в вас незаурядные способности. С особым теплом и заботой относитесь к родителям: своими успехами вы во многом обязаны им», отметил заместитель председателя Правительства края Алексей Подкорытов.

 

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