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Сотрудники ГИБДД утвердили правила движения для электросамокатов в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
15:17 23 Сентября 2021
общество, красноярск, правила, изменения
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Единый свод правил приняли на рабочем совещании администрации Красноярска, представителей Госавтоинспекции и прокатчиков. Правила уже вступили в силу.

Основные изменения коснулись ограничения скорости и размещения электросамокатов, сообщили в официальной группе «ВКонтакте» Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Для средств индивидуальной мобильности установлены ограничения в 25 км/ч, на участках, где возможно нахождение большого количества людей (площади, бульвары, скверы, парки и т.д.) — максимальная скорость до 20 или 15 км/ч. Самокат должен быть исправен, иметь фару и световозвращатели.

Список участков, где установлены ограничения скорости.

Фото: vk.com/gibdd24

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