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Вакцинированные болеют коронавирусом реже

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Красноярск
14:20 23 Сентября 2021
общество, вакцинация, исследования, заболевание
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Исследование на основе данных федеральных регистров, переболевших и вакцинированных от COVID-19 за весь период эпидемии, провели учёные КрасГМУ.

Полученные результаты:

Госпитализация заболевших коронавирусом:

Невакцинированные – 30,0 %;

Вакцинированные – 18,3 %;

Иммунизированные – 17,7 %.

Тяжёлое и крайне тяжёлое течение заболевания:

Невакцинированные – 4,2 %;

Вакцинированные – 2,1 %;

Иммунизированные – 1,9 %.

Частота заболевания вакцинированных в разы меньше по сравнению с невакцинированными. Иммунизированные (по прошествии 42 дней с момента постановки первого компонента вакцины) и вакцинированные в разы реже болеют COVID-19. В случае заболевания отмечается более лёгкое течение, реже приводящее к летальным исходам.

Фото: vesti.ru

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