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Бухгалтер канского учебного заведения украла свыше 2,5 миллионов рублей и получила условный срок

Главная Общество
Красноярск
14:01 23 Сентября 2021
общество, происшествия, канск, кража
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Как было установлено сотрудниками полиции, 51-летняя женщина, используя служебное положение, с мая 2015 года по февраль 2020 года направляла подложные платёжные поручения, изготовленные ею, в финансовые органы управления. Деньгами из бюджетного и внебюджетного фонда учебного заведения, поступившими ей на банковские счета она распоряжалась в личных целях. При этом данные средства предназначались для заработной платы и других выплат работникам. Руководству же она предоставляла документы об исполнении бюджета, с внесёнными ею изменениями, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Женщине назначено наказание — лишение свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также взыскание по гражданскому иску всего нанесённого ущерба потерпевшей стороне.

Фото: gorobzor.ru

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