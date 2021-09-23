В Центральном районе на ликвидацию свалок потратят ещё 2,4 млн рублей

Администрация Центрального района заключила уже третий в этом году муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. В задачи подрядчика входит сбор, погрузка, вывоз отходов, зачистка земельного участка, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

По первому контракту подрядная организация вывезла 517 кубометров или 50 КамАЗов мусора. Самый большой объём мусора убрали с ул. Бирюсинской. Работа по второму контракту началась в середине сентября, но стало понятно ещё раньше, что его объёмов будет недостаточно. Подрядчик вывезет 1 218 кубометров мусора, основная часть будет вывезена с крупной свалки на ул. Промысловой.

Денежные средства (около 2,4 млн рублей) удалось сэкономить по первым двум контрактам. Поэтому эти деньги приняли решение потратить на третий контракт.

​— Подрядчик расчищает и огромные полигоны несанкционированных свалок, и точечные проблемные адреса. Ежегодно на эти цели тратятся значительные средства. С нарушителями боремся при помощи штрафов. Были случаи, когда таким людям приходилось за свой счёт оплатить работу подрядчика, — прокомментировал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.

​Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1 до 4 тыс руб., в случае повторного нарушения — до 5 тыс руб.; должностным лицам — от 10 до 20 тыс руб.; юридическим лицам — от 30 до 200 тыс руб.

Фото: vtorothody.ru