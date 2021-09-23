23 сентября
Красноярск
погода +8 °C
72.72
 
€ 85.2
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Абанском районе из-за пьяного водителя пострадали трое детей

Главная Общество
Красноярск
13:30 23 Сентября 2021
общество, происшествия, дтп
версия для печати Ico_print

Госавтоинспекторы установили, что вечером 23-летний водитель на Toyota Corolla ехал по селу Долгий мост Абанского района. При обгоне он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 и наехал на мальчиков 12 и 13 лет, которые шли по обочине.

Во время происшествия задняя дверь Toyota открылась и из машины выпала двухлетняя девочка, она ехала на заднем сидении вместе со своей мамой. Пристёгнут никто не был, детское удерживающее устройство также отсутствовало, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Детей с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как оказалось, водитель находился в состоянии опьянения (0,30 мг/л). Прав у мужчины нет и никогда не было. Автомобиль он купил в мае, но так и не зарегистрировал в установленном порядке.

Мать пострадавшей девочки за неисполнение родительских обязанностей привлечена к административной ответственности.

Сумма штрафов для водителя — 10 тысяч рублей. За управление в состоянии алкогольного опьянения ему назначен арест до 12 суток. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Фото: news.1777.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске официально разрешили работать ещё одному частному зоопарку

В Красноярске официально разрешили работать ещё одному частному зоопарку

23 Сентября 2021 г.
Проверку должны пройти и другие зоопарки
Новости Красноярска: В Лесосибирске построили дом для 175 переселенцев из аварийного жилья

В Лесосибирске построили дом для 175 переселенцев из аварийного жилья

23 Сентября 2021 г.
Заселятся в новый дом в октябре
Новости Красноярска: В Красноярске проходит турнир по боксу памяти Юрия Спицына

В Красноярске проходит турнир по боксу памяти Юрия Спицына

23 Сентября 2021 г.
Финальные бои состоятся 25 сентября
Новости Красноярска: В Красноярские «Тихие зори» возвращается вода

В Красноярские «Тихие зори» возвращается вода

23 Сентября 2021 г.
Засор появился по вине самих жителей
Новости Красноярска: В Красноярском крае мать наказали за неправильное кормление ребёнка

В Красноярском крае мать наказали за неправильное кормление ребёнка

23 Сентября 2021 г.
Трёхмесячный малыш был с задержкой физического развития
Новости Красноярска: 22 жителя Красноярского края скончались от коронавирус

22 жителя Красноярского края скончались от коронавирус

23 Сентября 2021 г.
Под наблюдением врачей находятся 27 068 человек
Новости компаний
23/09
Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае заработали группы дневного пребывания для пенсионеров

В Красноярском крае заработали группы дневного пребывания для пенсионеров

23 Сентября 2021 г.
Занятия длятся в течение двух месяцев по четыре часа ежедневно
Новости Красноярска: Избирательная комиссия Красноярского края обработала 25% голосов

Избирательная комиссия Красноярского края обработала 25% голосов

20 Сентября 2021 г.
По данным от краевого избиркома на час ночи, «Единая Россия» заработала 31% голосов
Новости Красноярска: Три человека погибли в аварии на проспекте Димитрова в Новосибирске

Три человека погибли в аварии на проспекте Димитрова в Новосибирске

18 Сентября 2021 г.
Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередачи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru