В Абанском районе из-за пьяного водителя пострадали трое детей

Госавтоинспекторы установили, что вечером 23-летний водитель на Toyota Corolla ехал по селу Долгий мост Абанского района. При обгоне он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 и наехал на мальчиков 12 и 13 лет, которые шли по обочине.

Во время происшествия задняя дверь Toyota открылась и из машины выпала двухлетняя девочка, она ехала на заднем сидении вместе со своей мамой. Пристёгнут никто не был, детское удерживающее устройство также отсутствовало, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Детей с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как оказалось, водитель находился в состоянии опьянения (0,30 мг/л). Прав у мужчины нет и никогда не было. Автомобиль он купил в мае, но так и не зарегистрировал в установленном порядке.

Мать пострадавшей девочки за неисполнение родительских обязанностей привлечена к административной ответственности.

Сумма штрафов для водителя — 10 тысяч рублей. За управление в состоянии алкогольного опьянения ему назначен арест до 12 суток. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

Фото: news.1777.ru