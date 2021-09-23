В Красноярске возбудили уголовное дело на укравшую детскую одежду воровку

Полиция возбудила уголовное дело о краже тележки с одеждой из ТРЦ «Зелёный». Напомним, что кража произошла в начале сентября. Женщина ходила по магазину и складывала в тележку понравившиеся детские вещи, после чего покинула торговый зал не заплатив. Ущерб от кражи составил 25 тысяч рублей. Полицейским воровка рассказала, что похитила вещи для ребятишек.

Ранее её к уголовной ответственности не привлекали. Теперь ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет по статье 158 «Кража».