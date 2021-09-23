СНТ Красноярского края получат до 100 тысяч рублей на развитие

Минсельхозом Красноярского края объявлен конкурс грантов до 100 тыс рублей на поддержание инфраструктуры в СНТ. Заявки от председателей принимаются до 14 октября включительно.

В этом году на гранты в краевом бюджете предусмотрено 4 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Правила участия в отборе размещены на сайте Минсельхоза края в разделе «Садоводство».

Гранты могут быть направлены на модернизацию объектов водо- и электроснабжения на территориях СНТ, покупку строительных материалов и оборудования для дорожного ремонта. Денежные средства необходимо израсходовать в течение года после их получения.

Как рассказал Александр Походин, первый замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края, за четыре года средства на развитие инфраструктуры получили 105 садоводческих товариществ в 15 районах края.

Фото: kolomna-news.ru