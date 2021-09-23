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Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме

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Красноярск
11:44 23 Сентября 2021
общество, форум, участие
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В Красноярске начал свою работу VIII международный Сибирский исторический форум - крупнейшее научное мероприятие за Уралом, которое будет проходить в течение нескольких дней.

Масштабное событие приурочено к 120-летию Красноярского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и 200-летию Енисейской губернии, которое отметят в следующем году.

Сбер принял участие в VIII Сибирском историческом форуме

Управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев стал приглашенным участником секции «400-летие Красноярска. Гуманитарное развитие». Дискуссию открыл Мэр Сергей Ерёмин, он выступил с докладом о перспективах эволюции города с точки зрения применения наиболее эффективных технологий в области градостроительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. Глава муниципалитета в своём докладе уделил большое внимание вопросам экономического, социального и пространственного развития Красноярска с учётом потребности горожан в качественном улучшении экологической ситуации.

Дмитрий Солнцев рассказал о проектах экосистемы Сбера для города и горожан, о переформате офисов Сбера с учётом исторического облика города, формировании на онлайн-платформе ОККО юбилейного контента о Красноярске, социальных и экологических активностях в регионе.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Форум данной тематики – уникальное мероприятие, объединяющее бизнес, власть, экспертов разных отраслей, заинтересованных в развитии города. Сбер плотно сотрудничает с краевыми и городскими властями по различным проектам. В конце этого года мы завершим переформат четырёх офисов, учитывая исторические особенности районов города, гармонично вписываясь в его облик. К празднованию 400-летия Красноярска предлагаем сформировать уникальный кино и видео контент об истории города в онлайн-кинотеатре ОККО. Кроме того, Сбер популяризирует ESG-активности, вовлекает бизнес и население в социальные и экологические проекты, ориентированные на гармоничное существование каждого из нас в городском пространстве».

Организация VIII Сибирского исторического форума проходит при поддержке Губернатора и Правительства Красноярского края, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Русского географического общества, Института истории Сибирского отделения РАН, Института археологии и этнографии СО РАН, Института Истории археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН, Института антропологии и этнографии им Н.Н. Миклухо–Маклая РАН, Сибирского федерального университета. Оператором проведения форума является АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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