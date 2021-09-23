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Жители Абанского района получили новый спортивный инвентарь

Главная Общество
Красноярск
11:45 23 Сентября 2021
общество, спорт, в красноярском крае
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Новый спортивный инвентарь: профессиональные волейбольные и футбольные мячи, ракетки и мячи для настольного тенниса получили жители с. Новоуспенка Абанского района. На покупку был выделен 1 млн руб. из краевого бюджета, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

У школьников села большое количество победных кубков и наград по бенди, конькобежному спорту, настольному теннису, волейболу. Юные спортсмены Новоуспенки по праву считаются «грозой» Абанского района. Чаще всего победы одерживают девочки-футболистки.

Как раз футболистка Настя Подоляк обратилась к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой помочь приобрести хорошие мячи, ведь они быстро приходят в негодность, а покупать новые, порой, приходится вскладчину. Глава региона дал обещание выполнить просьбу.

В Новоуспенку доставили спортивный инвентарь и, в том числе, мячи высочайшего качества — такими же играют в футбол и волейбол в профессиональных командах Красноярского края.

— Я знаю сколько стоят эти мячи, мы покупаем такие по одному в год. Лучше этих мячей не бывает! Честно сказать, я такой мяч на тренировки не даю, мы берём его только на соревнования и обязательно подписываем, чтобы не потерять, —поделился Владимир Курочкин, учитель физической культуры Новоуспенской средней общеобразовательной школы.

В этом году на поддержку местных спортивных клубов в районах края из краевого бюджета направили 30 млн рублей.

Фото: krskstate.ru

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