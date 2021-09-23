В красноярском техникуме бесплатно обучат сварочным технологиям и электромонтажу

На базе пяти техникумов и колледжей Красноярского края создадут 20 мастерских для обучения сварочным технологиям, лабораторному химическому анализу, промышленной автоматике и электромонтажу. Одна такая мастерская открылась в Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики.

«Современные мастерские оборудованы по последнему слову техники – все процессы автоматизированы, приобретено спецоборудование, которое соответствует мировым стандартам. Это поможет молодым профессионалам пройти практическую подготовку в соответствии с передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia», – рассказывает министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Новые мастерские будут доступны не только ученикам техникума, но и всем, кто решил получить новую профессию. Это могут быть школьники, специалисты, граждане предпенсионного возраста, а также люди, потерявшие работу во время пандемии.

Переобучение будет бесплатным, после чего всем всех слушателей ждут документы о квалификации и полученных компетенциях, и трудоустройство.

Мастерские в Красноярском крае начали открываться с 2019 года. На их оснащение из федерального и краевого бюджетов выделено больше 177 млн рублей по нацпроекту «Образование». Недавно четыре современные мастерские открылись в Емельяновском дорожно-строительном техникуме. Кроме того, мастерские созданы в Красноярском строительном техникуме, а также в Ачинском техникуме транспорта и сельского хозяйства. Современные классы готовы открытию в Шушенском сельхозколледже.