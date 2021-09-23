В Красноярском крае стали чаще арестовывать ипотечные квартиры

В Красноярском крае с начала года приставы арестовали 597 ипотечных квартир за долги. Это на 128 квартир больше, чем в прошлом году. Общая стоимость недвижимости – 961,3 миллиона рублей. Самая дорогая из арестованных в текущем году квартир стоит 12 миллионов рублей.

В прошлом году эксперты полагали, что число выставленных на продажу домов вырастет, ведь многие владельцы не смогут справиться с обслуживанием кредита из-за пандемии. Однако, прогноз не оправдался, ведь цены на недвижимость выросли, и теперь заёмщики теперь могут продать квартиру за большую цену, чем при покупке.

Специалисты говорят, что продать квартиру самостоятельно гораздо лучше, ведь если это сделают приставы – квартира уйдёт с молотка по минимально возможной стоимости.

Фото: Александр Жуковец