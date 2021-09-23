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В минусинском селе появится централизованное водоснабжение

Главная Общество
Красноярск
11:10 23 Сентября 2021
общество, вода, подача, в красноярском крае
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Приступают к проектированию новых участков водопроводной сети для жителей села Знаменка Минусинского района. На встрече с жителями села министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев предложил выбрать вариант обеспечения чистой питьевой водой, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Проблему на прямой линии с губернатором Красноярского края Александром Уссом озвучила местная жительница Елена. Она рассказала, что колонка для подачи воды находится на соседней улице, и пенсионерам с ул. Заречной непросто ходить за водой

— Чтобы подать заявку на краевое финансирование и приступить к строительству сетей уже в следующем году, районная администрация должна оперативно разработать проектно-сметную документацию на строительство нескольких участков водопровода в Знаменке. Это позволит кардинально решить проблему с чистой водой практически во всём селе, — отметил Евгений Афанасьев.

В числе вариантов обеспечения улицы питьевой водой — подвоз специализированными автоцистернами, строительство пешеходного моста через р. Лугавку. Мост сократит расстояние от улицы Заречной до ближайшей колонки с 400 метров до нормативного радиуса в 100 метров.

Принято решение провести собрание жителей с голосованием за один из вариантов.

— Строительство моста поддерживают не все жители, принимать решение надо вместе с другой улицей. Мы столько ждали воду, что подождём и до следующего года, — рассказала Елена, жительница села.

Муниципалитет при этом проведёт опрос в селе среди жителей улиц без центрального водоснабжения о необходимости доставки питьевой воды.

Фото: krskstate.ru

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