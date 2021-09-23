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Красноярскую фирму оштрафовали за таракана в салате

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Красноярск
10:45 23 Сентября 2021
насекомые, еда, красноярск, роспотребнадзор
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Роспотребнадзор оштрафовал красноярского производителя корейских салатов за нарушение санитарно-эпидемических норм. С жалобой на продукцию обратился один из жителей города, когда обнаружил в купленном салате из морской капусты «Ли Не Ок» таракана. 

Специалисты ведомства проверили место готовки салатов и выяснили, что на предприятии халатно относились к борьбе с насекомыми.

Теперь на ООО «Сибирский городок» наложен административный штраф 10 тысяч рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, рассказали в Роспотребнадзоре. 

Фото: пресс-служба «Роева ручья»

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