Красноярскую фирму оштрафовали за таракана в салате

Роспотребнадзор оштрафовал красноярского производителя корейских салатов за нарушение санитарно-эпидемических норм. С жалобой на продукцию обратился один из жителей города, когда обнаружил в купленном салате из морской капусты «Ли Не Ок» таракана.

Специалисты ведомства проверили место готовки салатов и выяснили, что на предприятии халатно относились к борьбе с насекомыми.

Теперь на ООО «Сибирский городок» наложен административный штраф 10 тысяч рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: пресс-служба «Роева ручья»