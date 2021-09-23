В Бородино открылась новая спортивная площадка

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» на территории комплекса по зимним видам спорта в Бородино открылась современная уличная спортивная площадка. Потрачено почти 3 млн руб. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

На площадке уложено специальное синтетическое покрытие. Установлены баскетбольные кольца, футбольные ворота, можно натянуть сетку для игры в волейбол или в большой теннис.

На открытии присутствовали: Александр Веретенников, глава города Бородино и Гарри Эллер, директор спортивной школы.

— Мы уже многое сделали для наших ребят-спортсменов. В школе созданы все условия для тренировок, имеется нужное тренировочное оборудование и это, прежде всего, благодаря поддержке министерства спорта Красноярского края. Радует, что в городе появится ещё одно новое спортивное пространство. Спортплощадку может посетить любой желающий, — отметил Гарри Эллер.

Фото: АО "СУЭК"