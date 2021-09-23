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Из Красноярска в Египет отправились первые туристы

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Красноярск
10:01 23 Сентября 2021
красноярск, авиарейсы, египет
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22 сентября красноярский аэропорт возобновил рейсы в Египет. Туристов примет один из самых популярных курортных городов мира – Хургада.

Полёты будут проходить на самолёте Airbus A321neo авиакомпании Nordwind Airlines. С 4 октября отдыхающие смогут вылететь в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани добавили, что для въезда в Египет нужно предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до вылета, или сертификат о вакцинации. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости 

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