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Красноярские «Тихие Зори» остаются без воды вторые сутки

Главная Общество
Красноярск
09:31 23 Сентября 2021
красноярск, вода, авария
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Три дома в микрорайоне Тихие зори остаются без воды вторые сутки. Причина – авария на канализационно-насосной станции, сообщает СГК. По словам пресс-секретаря КрасКом Татьяны Лукиной, коммунальщики вычистили около двух кубометров различных нечистот.

В домах № 25, 27 и 27/1 воду всё же включили, но только на час, чтобы люди могли собраться на работу. В остальное время, начиная с 9 часов утра, в микрорайоне дежурят машины с питьевой водой.

Дополнительную информацию жители могут получить в центральной диспетчерской службе водоканала по телефону 211-39-63.

Фото: © Mgorod.kz

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