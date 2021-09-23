Красноярские «Тихие Зори» остаются без воды вторые сутки

Три дома в микрорайоне Тихие зори остаются без воды вторые сутки. Причина – авария на канализационно-насосной станции, сообщает СГК. По словам пресс-секретаря КрасКом Татьяны Лукиной, коммунальщики вычистили около двух кубометров различных нечистот.

В домах № 25, 27 и 27/1 воду всё же включили, но только на час, чтобы люди могли собраться на работу. В остальное время, начиная с 9 часов утра, в микрорайоне дежурят машины с питьевой водой.

Дополнительную информацию жители могут получить в центральной диспетчерской службе водоканала по телефону 211-39-63.

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