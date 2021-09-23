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В красноярском супермаркете водитель погрузчика опрокинул паллету с товаром на покупательницу

Главная Общество
Красноярск
09:20 23 Сентября 2021
общество, происшествия, красноярск, обвинение
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Всё произошло 3 июня. Сотрудник одного из супермаркетов, выполняя погрузочно-разгрузочные работы, нарушив требования эксплуатации и безопасности транспортировки грузов на электрическом штабеле, допустил опрокидывание паллеты с товаром на покупательницу, нанеся тем самым телесные повреждения.

Следственным отделом завершено расследование уголовного дела. Работнику магазина предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело направлено прокурору.

Фото: krk.sledcom.ru

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