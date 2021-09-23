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В Красноярске устанавливают контейнеры для сбора стекла

Главная Общество
Красноярск
08:50 23 Сентября 2021
красноярск, мусор, администрация
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В Красноярске появились контейнеры для сбора стеклянных отходов. Специалисты красноярской рециклинговой компании совместно предприятиями по сбору стекла уже разместили 230 контейнеров на левом берегу. В планах установка ещё двухсот. Всё собираемое стекло отправляют на переработку в Новосибирск. С начала года в краевой столице принято 180 тонн стеклотары от населения. 

Для установки контейнера на придомовой территории жильцам необходимо обратится в управляющую компанию или ТСЖ. Узнать, где находится ближайший к дому контейнер под тот или иной вид вторсырья, в мобильном приложении Cleanpath, – пояснили в Красноярской рециклинговой компании.

 

«Помимо того, что активно ведётся работа по сбору пластиковых отходов, левобережный региональный оператор развивает систему сбора стеклянного вторсырья. Безусловно, это важный шаг на пути реализации реформы в области ТКО. Также важно на территории края осуществлять не только сбор, но и переработку вторсырья. И мы всегда поддерживаем проекты и инициативы в этой сфере», – рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Стоит отметить, что Красноярский край получит средства на обустройство точек раздельного сбора мусора. На эти цели из федерального бюджета будет выделен миллиард рублей, который распределят по 46 регионам. 

В крае планируют приобрести контейнеры для Красноярска, Сосновоборска, Дивногорска, Назарова, Енисейска, Лесосибирска и Зеленогорска. Ёмкости установят до конца этого года.

Мероприятия в сфере обращения с отходами реализуются в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Фото: © contr.ru

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