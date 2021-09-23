На севере Красноярского края мужчина разбил банкомат сковородой

В полицию управляющая банка сообщила о том, что ночью неизвестные повредили их банкомат. Сумма причиненного ущерба — более 124 тысяч рублей.

Под подозрение сотрудников полиции попал не судимый житель Дудинки 1982 года рождения, он накануне пользовался банкоматом.

Выяснилось, что подозреваемый с женой хотели внести деньги на счёт своей карты, но из-за технической ошибки это сделать не получилось. Деньги остались в банкомате, на счёт не поступили. Правонарушитель пришёл домой, взял сковороду, направился назад и разбил банкомат кухонной сковородой, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Личность подозреваемого мужчины установлена.

Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Фото: 24.мвд.рф