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На севере Красноярского края мужчина разбил банкомат сковородой

Главная Общество
Красноярск
09:00 23 Сентября 2021
север, происшествия, общество, банк
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В полицию управляющая банка сообщила о том, что ночью неизвестные повредили их банкомат. Сумма причиненного ущерба — более 124 тысяч рублей.

Под подозрение сотрудников полиции попал не судимый житель Дудинки 1982 года рождения, он накануне пользовался банкоматом.

Выяснилось, что подозреваемый с женой хотели внести деньги на счёт своей карты, но из-за технической ошибки это сделать не получилось. Деньги остались в банкомате, на счёт не поступили. Правонарушитель пришёл домой, взял сковороду, направился назад и разбил банкомат кухонной сковородой, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Личность подозреваемого мужчины установлена.

Проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Фото: 24.мвд.рф

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