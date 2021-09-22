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Жители Новоуспенки получили спортинвентарь

Главная Общество
Красноярск
20:30 22 Сентября 2021
в красноярском крае, спорт
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Жители села Новоуспенка в Абанском районе получили новый спортивный инвентарь, сообщается на сайте правительства края.

Профессиональные футбольные и волейбольные мячи, а также ракетки и мячи для настольного тенниса появились в местной средней школе после обращения к главе края одной из учениц – футболистки Анастасии Пололяк. 

«Лучше этих мячей не бывает. Я знаю, сколько они стоят, мы покупаем такие мячи по одному в год. Если честно, я такой мяч на тренировки не даю, мы его берём только на соревнования и подписываем, чтобы не потерять. Теперь у нас таких мячей много, это просто класс!», - рассказал учитель физической культуры Новоуспенской средней общеобразовательной школы Владимир Курочкин.

Для приобретения нового инвентаря из краевого бюджета выделили один миллион рублей. Всего в 2021 году на поддержку местных спортклубов в районах края из краевого бюджета направили 30 млн рублей. Эти деньги также получат 32 муниципалитета края.

Школьники Новоуспенки регулярно занимают первые места на соревнованиях. Чаще всего в списке лидеров оказываются девочки-футболистки. К примеру, сейчас Настя Подоляк оформляет документы для зачисления в дубль футбольного клуба «Енисей».

Фото: Александр Жуковец

 

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