На Взлётке появится новый сквер

В Красноярске на пересечении ул. Молокова и Авиаторов построят новый сквер, сообщают ДЕЛА.ру со ссылкой на ГСК «Арбан». В длину новое пространство для отдыха будет 245 м, в ширину – на 50. Общая площадь – 12 тыс. квадратов.

Строительством занимается ГСК «Арбан», возводящая здесь новый район Scandis Ozero. По планам, в сквере будет ландшафтное озеленение, детские и спортивные комплексы, батуты, велодорожка на 690 м, качели, сцена, тренажеры и площадка «для выгула небольших собак».

Застройщик выкупил участки под строительство в 2018-2019 годах. Без эксцессов не обошлось: по генплану города, на месте второго участка должен был быть Центр культуры и досуга, поэтому мэрия не выдала разрешение на строительство. Решать этот вопрос компании пришлось через суд.

«Арбан» дело выиграл и закончит строительство ЖК в 2024 году.

Фото: Дела.ру