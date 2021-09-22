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Выборы в Госдуму и Законодательное Собрание в Красноярском крае признали состоявшимися

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Красноярск
18:15 22 Сентября 2021
красноярск, выборы
Фотография © krskstate.ru
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Красноярская краевая избирательная комиссия признала выборы в Госдуму России и Законодательное Собрание состоявшимися. Как сообщил председатель Крайизбиркома Алексей Подушкин, заседание по этому вопросу длилось больше часа. По итогам представлять Красноярский край в Госдуме будут Юрий Швыткин, Александр Дроздов, Виктор Зубарев и Алексей Веллер. Все они представители партии «Единая Россия».

«У кандидатов-списочников будет 5 дней на то, чтобы отказаться от мандата. Если депутат отказывается, мандат передается дальше по списку в региональной группе. Также каждый зарегистрированных кандидат должен уведомить нас о сложении статуса, несовместимого с деятельностью депутата», — рассказал глава Крайизбиркома

Окончательные списки депутатов появятся на следующей неделе.

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