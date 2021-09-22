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Сбер стал участником команды СФУ на защите проекта по программе «Приоритет 2030»

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Красноярск
16:03 22 Сентября 2021
общество, программа, проект, вуз, участники
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19 сентября 2021 года команда Сибирского федерального университета, в состав которой вошел Сбер, выступила перед комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по отбору участников программы «Приоритет 2030».

Сбер стал участником команды СФУ на защите проекта по программе «Приоритет 2030»

Крупнейшая в истории России программа государственной поддержки российских вузов «Приоритет 2030» запущена Минобрнауки России в Год науки и технологий. Цель программы — создать в России широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. По планам учредителя в пул участников «Приоритета 2030» на данном этапе должны войти не менее 100 вузов.

Заявка СФУ — стратегия развития до 2030 года — представляет собой объёмный документ, её подготовка заняла несколько месяцев. Планы СФУ в разрезе программы «Приоритет 2030» были презентованы на Учёных советах институтов и университета, Наблюдательном совете, Совете по развитию СФУ. Перед комиссией команда СФУ защищала четыре стратегических проекта: Центр декарбонизации, «М4» (сотрудничество с флагманами экономики страны), Институт цифровых гуманитарных исследований и Гастрономический R&D-парк.

Максим Румянцев, ректор СФУ:

«Первый федеральный университет был создан 15 лет назад в Красноярске, где на тот момент сложились объективные предпосылки для будущего экономического прорыва. СФУ стал научно-образовательной платформой крупнейших корпораций — флагманов национальной экономики. Сегодня экономический прорыв обретает конкретику и отражает национальный приоритет XXI века, обозначенный Президентом, — подъём Сибири и Дальнего Востока. Ангаро–Енисейский макрорегион является локомотивом экономического роста страны. Здесь разворачивается реализация невиданного по самым высоким мировым меркам комплексного инвестиционного проекта „Енисейская Сибирь“. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу, а значит наши шаги должны быть нестандартными. Именно это определило нашу миссию и стратегическую цель».

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер является партнёром СФУ по ряду направлений. Сегодня мы готовы отвечать на вызовы нового времени, делать перспективные совместные проекты. На базовой кафедре в СФУ мы внедряем обновленные модели обучения, направленные на подготовку специалистов будущего, также вовлекаем студентов и преподавателей в ESG-активности, в основе которых лежит экологическая и социальная ответственность. Кроме того, Сбер сотрудничает с вузом по ряду цифровых проектов, предлагая свои технологии и экспертизу».

Фото: пресс-служба Сбер

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