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Главы краевого Минздрава и Роспотребнадзора призвали красноярцев привиться от гриппа

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Красноярск
17:00 22 Сентября 2021
красноярск, вакцинация
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик и руководитель Роспотребнадзора Дмитрий Горяев призвали красноярцев вакцинироваться от сезонного гриппа. Горячев отметил, что те, кто переболел ковидом, входят в группу риска по заболеваемости гриппом.

«Именно в такой благоприятный период необходимо сделать прививку, чтобы выработался иммунитет к началу эпидемического сезона. Вакцинация в крае уже идёт полным ходом. Хочу подчеркнуть, что её необходимо пройти всем, кто не безразличен к своему здоровью, и в первую очередь тем, кто уже привился от Covid-19, а также детям и переболевшим коронавирусной инфекцией. Напомню, что именно переболевшие коронавирусом являются новой категорией риска по гриппу», – отметил глава краевого минздрава.

Сами чиновники прививки уже получили. Отмечается, что пока случаев заболевания гриппом в регионе не регистрировалось. 

«Гриппозная вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета. Защитный эффект после прививки наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев», – рассказывает Горяев.

Одновременно привиться от коронавируса и гриппа нельзя. Между вакцинами должен пройти месяц. Первой нужно поставить двухкомпонентную вакцину, а затем – защититься от гриппа. 

Если срок вакцинации от Covid-19 ещё не подошёл (например, вы перенесли эту инфекцию или проходили вакцинацию от коронавируса менее 6 месяцев назад), то можно сначала провакцинироваться от гриппа, а через месяц прийти на вакцинацию от ковида.

Фото: 24.rospotrebnadzor.ru

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