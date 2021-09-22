В Красноярске пятнадцатилетний водитель мопеда попал под колёса автомобиля

Вечером 21 сентября 15-летний подросток без разрешения взял мопед отчима и поехал по микрорайону Покровский без мотошлема. На нерегулируемом перекрёстке ул. Степана Разина и ул. Желябова он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, за рулём которого находился 20-летний водитель. Подросток получил серьёзные травмы, его госпитализировали.

Инспекторами ГИБДД проводится проверка по факту передачи мопеда несовершеннолетнему, не имеющему водительских прав. Родителям подростка грозит ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. По статье предусмотрен штраф 30 тыс руб. Законные представители правонарушителя обязаны возместить материальный ущерб, причинённый второму участнику ДТП. Также началась проверка по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей, семью могут поставить на учёт.

Фото: 24.мвд.рф