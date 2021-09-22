Красноярских водителей просят одеть авто зимнюю резину

ГИБДД просит красноярских водителей сменить на резину, если те собираются за город. В ведомстве уточняют, что в крае резко ухудшилась ситуация на дорогах из-за похолодания и выпавшего снега.

«В связи с возможными осадками в виде дождя и мокрого снега на загородных трассах рекомендуем водителям, планирующим выезд за пределы города, сменить летние автошины на зимние. Призываем вас соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от опасных манёвров и не забыть включить фары», – говорится в сообщении полиции.

На трассе Р-257 «Енисей» на участке между Дивногорском и Балахтой, а также в районе Ачинска уже выпал первый снег.

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