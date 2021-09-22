В Красноярске начался ремонт дороги на улице Калинина

Ремонтные работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и планируют завершить до конца сезона.

Уже заменена большая часть бортового камня, сформирован профиль дороги, оформлены заездные карманы на остановках, частично демонтировано старое асфальтобетонное покрытие. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Завершающий этап обновления улицы — участок от кольцевой развязки до выезда из города. Этот объект включили в план лишь в августе после перераспределения федеральных средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Здесь обновят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары, установят два новых светофора. Чтобы дорога соответствовала требованиям безопасности, один светофор перенесут. После ремонта пешеходные переходы и тротуары станут удобными для маломобильных жителей города.

Сейчас по национальному проекту в городе идёт ремонт на ул. Павлова, перекрёстке улиц Монтажников и Алёши Тимошенкова, начнут ремонт ул. Маерчака, рассчитанный на два дорожно-ремонтных сезона.