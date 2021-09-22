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357 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

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Красноярск
15:50 22 Сентября 2021
статистика, заболевание, происшествия, общество
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На 21 сентября под наблюдением врачей находятся 27 195 человек (+2 535 за сутки), снято с учёта 2 705 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 113 206 (+ 357 за сутки), темп прироста 0,3 %.

В Красноярске 65 заболевших, в Сосновоборске — 25, в Курагинском районе — 25, в Канске — 24, в Абанском районе — 19, в Кежемском — 18, в Минусинске — 18, в Норильске — 15, в Сухобузимском районе — 15, в Берёзовском — 12, в Лесосибирске — 11.

21 человек умер от коронавируса за последние сутки.

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 646 278 (+ 7 644 за последние сутки).

Фото: qualitymed.ru

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