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Красноярцев приглашают к участию в фото-акции ко Дню пожилого человека

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Красноярск
15:45 22 Сентября 2021
красноярск, конкурс
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Красноярцам предлагают поучаствовать в фото-акции «Мои бабуля и дедуля». Конкурс запустила администрация Кировского района в честь Международного дня пожилых людей.

Условия просты: участники должны отправить фотографию бабушки или дедушки или их совместное фото на почту melehova@kirov.admkrsk.ru до 30 сентября. К снимку нужно приложить небольшой рассказ о них. Стоит отметить, что на конкурс принимается только один снимок.

«Фото-акция будет проявлением уважения и любви к старшему поколению. На фотографии должны быть бабушка и (или) дедушка и краткий рассказ о них», – пишут организаторы.

Лучшие снимки опубликуют в паблике администрации Кировского района во «Вконтакте».

Фото: © vk.com/krasnoyarsk_kirovskii 

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