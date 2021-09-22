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Запущен пилотный проект по производству пивных банок из алюминия с самым низким «углеродным следом»

Главная Общество
Красноярск
15:00 22 Сентября 2021
общество, проект, производство
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Компания металлургического сегмента En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) РУСАЛ, основатель которой Олег Дерипаска, совместно с ELVAL (эксперт в области алюминиевого проката), CANPACK (мировой производитель алюминиевых банок), Budweiser Brewing Group (подразделение компании AB InBev в Великобритании) запустили пилотный проект по производству пивных банок AB InBev с самым низким «углеродным следом».

Проект по созданию низкоуглеродных банок — результат успешного партнёрства компаний, которые ориентированы на устойчивое развитие. Банки будет производить компания CANPACK UK с использованием возобновляемой электроэнергии и из алюминиевых рулонов прокатного подразделения ELVAL – ElvalHalcor (ATHEX-ELHA). Металл получили, заменив стандартный алюминий на алюминий ALLOW INERTA, который производит РУСАЛ с помощью передовой технологии инертного анода. Разливать напитки будут на пивоварнях, которые работают за счёт возобновляемой электроэнергии, это — Самлсбери (Ланкашир) и Budweiser Brewing Group UK&I в Магоре (Южный Уэльс).

Будет изготовлено пять миллионов банок Budweiser из низкоуглеродного алюминия произведённого с помощью технологии инертного анода с использованием возобновляемой электроэнергии. Банки будут объёмом 440 мл. продукцию представят уже осенью в розничных магазинах в Великобритании.

При их производстве используется не только алюминий ALLOW INERTA, но и переработанный алюминий. Эта уникальная формула позволяет снизить «углеродный след» до самых низких значений в истории банок AB InBev Europe. Они могут бесконечно поддаваться переработке, а также могут стать будущим низкоуглеродной упаковки.

Важнейшее свойство алюминия — способность к рециклингу. Три четверти когда-либо произведённого алюминия подвергается множеством переработок и используется до сих пор. Благодаря этому темпы промышленной декарбонизации неизменно растут, демонстрируя потребителям уникальные свойства метала, как универсального упаковочного материала.

Budweiser Brewing Group UK&I стремится производить самое экологически чистое пиво в Великобритании. С января при производстве напитка компания использует только возобновляемую электроэнергию от своего ветрогенератора и двух солнечных станций. Также производитель полностью отказался от пластиковых колец на бутылках и полностью перешёл на ячмень британского происхождения, при этом сократив выбросы парниковых газов и поддержав местное сельское хозяйство. Инвестиции в проект — более 115 млн фунтов стерлингов.

— Сейчас можно наблюдать результаты партнёрства, оно впервые охватывает все этапы производственно-сбытовой цепи: от добычи бокситов, которые необходимы для производства алюминия, до потребителя, получающего удовольствие от прохладного Budweiser. Металлургический сегмент En+ Group РУСАЛ, Budweiser Brewing Group, Canpack и Elval вместе формируют будущее низкоуглеродного алюминия и устойчивой упаковки, — отметил директор по сбыту на зарубежных рынках РУСАЛа Стив Ходжсон.

— Несмотря на то, что алюминий — это один из самых экологичных упаковочных материалов благодаря своей способности подвергаться переработке бесконечное количество раз без потери качества, было особенно интересно принять участие в проекте. Благодаря нашему сотрудничеству мы смогли снова подтвердить «зелёную» репутацию алюминиевых банок и создать продукт Budweiser с минимальным «углеродным следом», — отметил директор по устойчивому развитию CANPACK Джон О'Маойлеон.

— Нас также волнуют проблемы климатических изменений, как и наших потребителей. Мы хотим, чтобы людям было проще выбирать экологически чистые продукты: будь то пиво, сваренное из местных ингредиентов с помощью возобновляемой электроэнергии, или напиток в низкоуглеродной упаковке, которая теперь есть и у нас. Рады представить наш пилотный проект, ставший возможным лишь благодаря партнёрам и удивительному технологическому прогрессу. С нетерпением ждём возможности развивать проект и дальше, — сказал директор по устойчивому развитию Budweiser Brewing Group UK&I Маурисио Куиндро.

— Ориентируясь на устойчивость, инновации и продуктивное сотрудничество в этом увлекательном проекте, мы вносим свой вклад в снижение углеродного следа на протяжении всего цикла товара. Поддержка наших партнёров в производстве низкоуглеродных пивных банок демонстрирует нашу приверженность принципам устойчивого развития и экономики замкнутого цикла, — рассказал директор по устойчивому развитию подразделения Elval в области алюминиевого проката - ElvalHalcor S. A. в Греции Иоаннис Куфопанос.

При производстве алюминия с помощью технологии инертного анода РУСАЛа используются возобновляемые источники энергии, а выбросы составляют лишь одну тысячную от текущего среднего показателя выбросов отрасли — менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла, по сравнению с 12 т CO2 на тонну алюминия в среднем по отрасли. «Углеродный след» ALLOW INERTA на всех этапах производства — ниже среднего показателя выбросов по отрасли более чем на 85 % (2,5 т СО2 на тонну алюминия).

Фото: businessman.ru

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