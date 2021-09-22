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В Красноярском крае северянин обменял рыбу на порох и попал под уголовное дело

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Красноярск
15:27 22 Сентября 2021
в красноярском крае, оружие, мвд
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На Таймыре местный житель обменял рыбу на порох и был задержан за приобретение и хранение взрывчатых веществ. Речь идёт о пяти ёмкостях с бездымным порохом, 30 патронах для гладкоствольного ружья и 50 капсюлях, сообщает штаб Таймырского ЛО МВД России.

Мужчина пояснил, что порох приобрёл у незнакомого мужчины и собирался использовать на личные нужды. Об уголовном преследовании он также знал.

Теперь охотнику грозит до 8 лет лишения свободы по статье 222.1 УК РФ. В полиции предупредили, что добровольная сдача незарегистрированного огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности.

Фото: штаб Таймырского ЛО МВД России

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