Глава города прогулялся по отремонтированному скверу Юдина

Глава Красноярска Сергей Ерёмин прогулялся по скверу Юдина, где недавно закончилось благоустройство. По его словам, теперь внешний облик парка соответствует его богатой истории.

«Здесь какая-то особая атмосфера, особенно осенью. Всё-таки пространство уникальное и я рад, что теперь под стать его истории и внешний облик. Создана сеть экотроп, велодорожки, сухой пруд, новая подсветка и стенды с историей этого места. Порадовало, что владельцы собак активно используют новую площадку для выгула своих питомцев», пишет градоначальник на своей странице в Инстаграм.

Сейчас рабочие заканчивают постройку визит-центра и каменный сад с мостом.

Фото: instagram.com/eremin__krsk