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Глава города прогулялся по отремонтированному скверу Юдина

Главная Общество
Красноярск
15:00 22 Сентября 2021
красноярск, парк, мэр
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин прогулялся по скверу Юдина, где недавно закончилось благоустройство. По его словам, теперь внешний облик парка соответствует его богатой истории.

«Здесь какая-то особая атмосфера, особенно осенью. Всё-таки пространство уникальное и я рад, что теперь под стать его истории и внешний облик. Создана сеть экотроп, велодорожки, сухой пруд, новая подсветка и стенды с историей этого места. Порадовало, что владельцы собак активно используют новую площадку для выгула своих питомцев», пишет градоначальник на своей странице в Инстаграм.

Сейчас рабочие заканчивают постройку визит-центра и каменный сад с мостом.

Фото: instagram.com/eremin__krsk

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