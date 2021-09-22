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Педагог нарисовал пейзаж в фойе красноярской школы

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Красноярск
15:15 22 Сентября 2021
общество, красноярск, школа, художники
Фотография © admkrsk.ru
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Раскидистые деревья появились в фойе школы № 152 им. А.Д. Березина благодаря учителю технологии Николаю Николаевичу Дмитриеву, который в 2012 году окончил Красноярский государственный художественный институт. Он более двенадцати лет преподаёт технологию, а не изобразительное искусство — учит ребят резьбе по дереву, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Выставка картин и работ талантливого преподавателя — гордость школы.

В начале учебного года у Николая Николаевича возникла идея расписать школьные стены. Он мечтал, чтобы ученики видели не однообразные плакаты, а творчество. Так, семь квадратных метров стен школы Николай превратил в монументальное искусство. Над пейзажем он трудился всего один день, но работа ещё не завершена. Нужно добавить детали, птиц, кору у деревьев и листья.

— Конкретной смысловой нагрузки в сюжете нет. Пейзаж выглядит живо, современно и не выбивается из общей стилистики школы. Мне хотелось разнообразия, ведь совершенно другое дело, когда, допустим, возле кабинета истории стена оформлена в стиле Древнего Рима, а возле кабинета биологии – природный ландшафт. В этом есть и педагогический подтекст — подтолкнуть ребят к творчеству. Дети должны видеть и понимать – эту красоту они могут сделать своими руками, — поделился Николай Дмитриев.

В планах руководства школы изменить и образовательное пространство. В рекреациях планируют установить подходящую по стилю мебель. А учитель-художник уже думает о следующей работе, к её созданию он надеется привлечь учеников и коллег.

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