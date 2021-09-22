22 сентября
Красноярск
погода +7 °C
72.88
 
€ 85.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Житель Канского района украл мебель со двора магазина

Главная Общество
Красноярск
14:32 22 Сентября 2021
общество, происшествия, канск, кража
версия для печати Ico_print

С заявлением о краже в полицию обратился представитель организации, занимающейся реализацией предметов интерьера.

Сотрудниками полиции было установлено, что мебель похитил один из покупателей. Им оказался 32-летний сельский житель, приехавший в этот день за покупкой. Он ожидал вывоза купленного им товара со склада во внутреннем дворе магазина. Здесь же стоял, подготовленный для доставки другому покупателю, упакованный гарнитур для прихожей. Поняв, что за мебелью никто не следит, при этом зная, что она ему не принадлежит, подозреваемый увёз домой чужой гарнитур вместе со своей покупкой, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Ущерб — около 3 тыс руб.

Украденное имущество изъято и возвращено потерпевшему.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража» УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: vestitambov.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 27 сентября начнётся продажа безлимитных проездных

27 сентября начнётся продажа безлимитных проездных

22 Сентября 2021 г.
Благодаря такому проездному можно совершать неограниченное количество поездок
Новости Красноярска: Главы краевого Минздрава и Роспотребнадзора призвали красноярцев привиться от гриппа

Главы краевого Минздрава и Роспотребнадзора призвали красноярцев привиться от гриппа

22 Сентября 2021 г.
Одновременно привиться от коронавируса и гриппа нельзя
Новости Красноярска: В Красноярске пятнадцатилетний водитель мопеда попал под колёса автомобиля

В Красноярске пятнадцатилетний водитель мопеда попал под колёса автомобиля

22 Сентября 2021 г.
Семью подростка могут поставить на профилактический учёт
Новости Красноярска: В Красноярске начался ремонт дороги на улице Калинина

В Красноярске начался ремонт дороги на улице Калинина

22 Сентября 2021 г.
Работы завершатся до конца сезона
Новости Красноярска: Сбер стал участником команды СФУ на защите проекта по программе «Приоритет 2030»

Сбер стал участником команды СФУ на защите проекта по программе «Приоритет 2030»

22 Сентября 2021 г.
В пул участников должны войти не менее 100 ВУЗов
Новости Красноярска: Красноярских водителей просят одеть авто зимнюю резину

Красноярских водителей просят одеть авто зимнюю резину

22 Сентября 2021 г.
На окраинах города уже выпал первый снег
Новости компаний
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пятерым победителям лотереи для привитых от COVID-19 не удастся получить деньги

Пятерым победителям лотереи для привитых от COVID-19 не удастся получить деньги

17 Сентября 2021 г.
Обнаружились проблемы с сертификатами
Новости Красноярска: Пять партий проходят в Госдуму РФ после обработки 40% бюллетеней

Пять партий проходят в Госдуму РФ после обработки 40% бюллетеней

20 Сентября 2021 г.
Они преодолевают пятипроцентный барьер
Новости Красноярска: Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

17 Сентября 2021 г.
Конфликт произошёл 15 сентября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru