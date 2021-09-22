Житель Канского района украл мебель со двора магазина

С заявлением о краже в полицию обратился представитель организации, занимающейся реализацией предметов интерьера.

Сотрудниками полиции было установлено, что мебель похитил один из покупателей. Им оказался 32-летний сельский житель, приехавший в этот день за покупкой. Он ожидал вывоза купленного им товара со склада во внутреннем дворе магазина. Здесь же стоял, подготовленный для доставки другому покупателю, упакованный гарнитур для прихожей. Поняв, что за мебелью никто не следит, при этом зная, что она ему не принадлежит, подозреваемый увёз домой чужой гарнитур вместе со своей покупкой, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Ущерб — около 3 тыс руб.

Украденное имущество изъято и возвращено потерпевшему.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража» УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: vestitambov.ru