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В Балахтинском районе подходит к завершению сезон дорожных работ

Главная Общество
Красноярск
13:40 22 Сентября 2021
общество, дороги, ремонт
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В этом году в Балахтинском районе дорожники работали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на пяти объектах регионального и межмуниципального значения, общая протяжённость которых 43 км. 18 км будет введено в эксплуатацию в этом году. Финансирование — 49 млн рублей из федерального бюджета и около 496 млн рублей из краевого, сообщается на сайте КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Специалисты Балахтинского ДРСУ на двух дорогах начали работу ещё в прошлом году. С 0 по 6 км трассы Тюльково – Якушево, отремонтировали 2 км покрытия переходного типа (ЩПС). В июле восстановили оставшиеся 4 км. Также установили новые знаки, на первом километре обустроили две остановки.

Продолжается восстановление участка со 2 по 15 км на направлении Балахта – Виленка. В прошлом сезоне были отремонтированы 6 км асфальтобетонного покрытия, в октябре доделают ещё 7 км. Здесь установят барьерное ограждение, новые знаки, восстановят водопропускную систему.

Ещё продолжают работать на направлении Шарыпово - Ужур - Балахта, со 164 по 174 км. На данный момент отремонтировали 6 км асфальтобетона, 4 км доделают в следующем году.

Запланирован и ремонт обочин, примыканий, а также установка дорожных знаков, барьерного ограждения, устройство двух приподнятых пешеходных переходов с дублирующими знаками на опорах, устройство шести остановок (пять будут оборудованы новыми металлическими автопавильонами, на трёх появится общественный туалет).

Дорогу Ключи – Ровное с 6 по 12 км отремонтируют в 2022 году. До конца 2023 года с 0 по 8 км будет отремонтирован подъезд к Огуру.

Фото: krudor.ru

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