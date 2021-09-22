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Педагог из Красноярского края стал финалистом Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2021»

Главная Общество
Красноярск
13:15 22 Сентября 2021
общество, учитель, конкурс, финал
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В конкурсе «Учитель-дефектолог России – 2021» приняли участие победители региональных конкурсов из 67 субъектов, они представили методическое портфолио, эссе и видеоролик о своей работе. По итогам были выбраны 20 финалистов, которые примут участие в финальном этапе с 1 по 5 октября, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В финале конкурса и учитель-дефектолог железногорской школы-интерната Надежда Зарубина. В апреле она стала лучшей среди учителей-дефектологов в Красноярском крае. Надежда более 20 лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья, умеет найти подход к каждому, и это независимо от тяжести заболевания ребёнка, возможностей и склонностей.

Фото: мой-ориентир.рф

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