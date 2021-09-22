В Красноярске за один вечер сбили двоих детей

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, вечером 21 сентября 19-летний водитель на ВАЗ 21043, при повороте с ул. Абытаевская на ул. Шахтёров сбил 15-летнего подростка. Девочка в этот момент переходила дорогу по линии тротуара.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

Второе ДТП произошло тоже вечером на пр. им. Газеты Красноярский Рабочий, 157. 56-летний мужчина на автомобиле Suzuki наехал на 11-летнюю девочку, она переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Оба пешехода получили серьёзные травмы.

Фото: 24.мвд.рф