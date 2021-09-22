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В Красноярске начали работу горячие линии по вопросам подключения отопления

Главная Общество
Красноярск
12:00 22 Сентября 2021
общество, красноярск, теплоснабжение
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Отопительный сезон в Красноярске начался 18 сентября. На данный момент к системе центрального отопления подключены 92,6 % зданий.

С сегодняшнего дня о проблемах с подключением тепла можно сообщать:

Железнодорожный район –221-20-64

Кировский район – 222-37-37

Ленинский район – 264-16-73

Октябрьский район– 247-01-10

Свердловский район – 261-18-33

Советский район – 220-19-86

Центральный район– 227-38-76

Работа горячих линий организована по поручению главы Красноярска Сергея Ерёмина.

Звонить необходимо, если ваша управляющая организация отказывается решать проблему с подключением отопления в вашей квартире.

Звонки будут принимать в рабочее время с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вечером 23 сентября на вопросы жителей по подключению отопления будут отвечать руководители районов.

Фото: 7dach.ru

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