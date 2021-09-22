В конкурсе «Директор года России» приняли участие 14 человек из Красноярского края

Стартовал Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России – 2021», где участвуют директора средних образовательных учреждений со стажем не менее трёх лет. В заочном этапе от Красноярского края приняли участие 14 человек — из Енисейска, Сосновоборска, Железногорска, Красноярска, Енисейского, Берёзовского, Нижнеингашского, Шарыповского районов. «Директор года России – 2021» проводится впервые, став продолжением конкурса «Учитель года России».

Состоялось электронное тестирование и оценка цифрового портфолио участников. По итогам определят тридцать человек, прошедших в основной этап.

С 5 по 10 октября в Красногорске участники пройдут три испытания: «Формула успеха», «Стратегическое решение», «Педагогический совет». Также состоится пресс-конференция «Вопрос директору года».

По итогам конкурса выберут победителя, пять призёров, десять лауреатов.

Фото: vladtime.ru