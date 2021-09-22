В дудинской школе открылся центр «Точка роста»

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылся в дудинской средней школе № 5, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Центры «Точка роста» создаются на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах в рамках нацпроекта «Образование». Центры оснащаются 3D-принтерами, тренажёрами-манекенами, видеокамерами, квадрокоптерами, мощными компьютерами.

К примеру, в дудинской школе № 5 оборудованы четыре новых кабинета биологии, технологии, физики, химии. Появились робототехнические наборы, 3D принтер и другое оборудование, с помощью которого ученики смогут заниматься наукой, проводить исследования и т.д.

— Теперь качество нашего образования выйдет на новый уровень. Ребята, родители и преподавали откроют для себя новые возможности, — рассказала Мария Назарова, директор школы.

Кстати, на Таймыре открыты шесть центров «Точка роста»: четыре расположены в г. Дудинка, один в с. Хатанга, один в пос. Носок. В 2022 году планируют открыть пять таких центров, в 2023 — три.

Фото: edu.ru