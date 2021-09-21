В Железногорске выплатят компенсацию дольщикам недостроенного дома

В Железногорске хозяевам квартир в недострое на проспекте Ленинградском, 18Г, выплатят компенсацию. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Строительство дома остановилось несколько лет назад. Застройщик, ООО «СК Енисей», успел построить только 111 квартир – это четыре подъезда. Остальные 83 квартиры экспертный совет Фонда решил недостраивать.

«Степень готовности данного объекта была крайне низкая, поэтому наблюдательный совет Фонда посчитал целесообразным выплатить людям компенсации, а недостраивать дом. Таким образом, права граждан будут восстановлены», – пояснил заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков.

О том, как получить выплаты дольщики могут узнать у конкурсного управляющего ООО «СК Енисей».

Всего по решению совета Фонда компенсации получат более 500 дольщиков проблемных домов в трёх регионах – в Красноярском крае, в Московской и Самарской областях. На эти цели будет направлено 1 264 млн рублей.