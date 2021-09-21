В Ачинском районе потерявшихся грибников нашли при помощи ЛЭП

В Ачинском районе спасатели и сотрудники «Красноярскэнерго» нашли заблудившихся пенсионеров.

72-летняя жительница Ачинска и 70-летний житель Назарово сами позвонили на номер «112», когда поняли, что заблудились. Чтобы их быстрее нашли, они вышли к ЛЭП и сообщили оператору индивидуальный номер имеющийся на каждой опоре.

«По описанию это была ЛЭП 220 кВ „Назаровская ГРЭС — Ачинский НПЗ“. Совместно мы установили примерное местоположение пропавших грибников и в указанном месте нашли заблудившихся», – рассказал Андрей Лобасов, заместитель начальника службы высоковольтных линий производственного отделения «Западные электрические сети» — «Красноярскэнерго».

Пенсионеров отогрели и доставили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.