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Министерство образования края и Русское географическое общество будут сотрудничать

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Красноярск
17:30 21 Сентября 2021
общество, обучение, путешествия
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Соглашение между министерством образования Красноярского края и Красноярским краевым отделением Русского географического общества (РГО) подписали сегодня на Сибирском историческом форуме.

Данное соглашение подразумевает активное сотрудничество в проведении образовательных и просветительских мероприятий.

Школьники и студенты региона теперь смогут больше узнать о интересных экспедициях по России, научных открытиях, путешествиях, посмотреть репортажи из труднодоступных мест планеты. В этом им помогут члены Русского географического общества.

Один из крупнейших совместных проектов, в котором могут поучаствовать школьники — всероссийский географический диктант. РГО постоянно проводит конкурсы на знание культурно-исторического наследия своего региона и страны, выплачивает молодёжную стипендию.

— Соглашение о сотрудничестве расширит наши возможности взаимодействия с РГО при проведении конкурсов, выставок, научно-познавательных и экологических мероприятий для студентов и школьников, — отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

По словам председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко, соглашение — это большой вклад в изучение истории Красноярского края и России.

Фото: russiadiscovery.ru

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