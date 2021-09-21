21 житель Красноярского края умер от коронавируса

На 21 сентября под наблюдением врачей находятся 27 365 человек (+2 513 за сутки), снято с учёта 2 762 человека. Подтверждённых диагнозов за всё время 112 849 (+ 354 за сутки).

Всего вылечили 99 637 (+ 359 человека за сутки), 5 630 погибших (+ 21 за последние сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 638 634 (+ 2 216 за последние сутки).

Исследования о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса проведут в ближайшее время. А пока людям, не привившимся от коронавирусной инфекции, рекомендуют сначала иммунизироваться от COVID-19, а через месяц привиться от гриппа. Планирующим повторную вакцинацию от коронавируса, нужно сначала провакцинироваться от гриппа, а через месяц повторно от COVID-19.

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