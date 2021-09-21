22 сентября
Красноярск
погода +5 °C
73.21
 
€ 85.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

21 житель Красноярского края умер от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
16:45 21 Сентября 2021
общество, происшествия, вирус, болезнь
версия для печати Ico_print

На 21 сентября под наблюдением врачей находятся 27 365 человек (+2 513 за сутки), снято с учёта 2 762 человека. Подтверждённых диагнозов за всё время 112 849 (+ 354 за сутки).

Всего вылечили 99 637 (+ 359 человека за сутки), 5 630 погибших (+ 21 за последние сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 638 634 (+ 2 216 за последние сутки).

Исследования о совместимости вакцин от гриппа и коронавируса проведут в ближайшее время. А пока людям, не привившимся от коронавирусной инфекции, рекомендуют сначала иммунизироваться от COVID-19, а через месяц привиться от гриппа. Планирующим повторную вакцинацию от коронавируса, нужно сначала провакцинироваться от гриппа, а через месяц повторно от COVID-19.

Фото: © Мурад Оруджев / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске выплатят компенсацию дольщикам недостроенного дома

В Железногорске выплатят компенсацию дольщикам недостроенного дома

21 Сентября 2021 г.
Из 194 квартир, достроены только 111
Новости Красноярска: Министерство образования края и Русское географическое общество будут сотрудничать

Министерство образования края и Русское географическое общество будут сотрудничать

21 Сентября 2021 г.
Школьники и студенты смогут теперь больше узнать о научных открытиях, путешествиях
Новости Красноярска: В Ачинском районе потерявшихся грибников нашли при помощи ЛЭП

В Ачинском районе потерявшихся грибников нашли при помощи ЛЭП

21 Сентября 2021 г.
У каждой такой опоры есть свой номер
Новости Красноярска: В Енисейский район приехал мобильный «Кванториум»

В Енисейский район приехал мобильный «Кванториум»

21 Сентября 2021 г.
Ребята обучаются программированию, конструированию, промышленному дизайну и т.д.

В красноярской Новой Покровке сносят местную достопримечательность

21 Сентября 2021 г.
По словам очевидца, кран стоял там 9 лет
Новости Красноярска: В Красноярске продают «Июнь» и «Сибирские городки»

В Красноярске продают «Июнь» и «Сибирские городки»

21 Сентября 2021 г.
Общая стоимость активов почти 21,8 млрд руб.
Новости компаний
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

17 Сентября 2021 г.
Конфликт произошёл 15 сентября
Новости Красноярска: Шесть жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Шесть жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

17 Сентября 2021 г.
Следующий розыгрыш пройдёт в середине октября
Новости Красноярска: В Новосибирской области раскрыто убийство женщины и ее дочери

В Новосибирской области раскрыто убийство женщины и ее дочери

18 Сентября 2021 г.
Подозреваемый задержан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru