В Енисейский район приехал мобильный «Кванториум»

В течение двух недель команда наставников проводит для ребят в селе Озёрном бесплатные занятия по программированию, конструированию, промышленному дизайну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.

Для школьников в мобильном «Кванториуме» представлено современное оборудование — лазерные граверы, дроны, 3D-принтеры и сканеры. Специализированный автомобиль базируется в местной школе.

Потом дети продолжат заниматься дистанционно. Преподаватели будут пока сопровождать их онлайн, в следующий раз они приедут после новогодних каникул. По итогам учебного года в мае составят рейтинг лучших проектов, предложенных ребятами Красноярского края. Лучшие получат приглашение на специализированную смену в летний оздоровительный лагерь.

Далее эстафету примет Курагинский район.

Фото: riastrela.ru