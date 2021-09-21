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В Енисейский район приехал мобильный «Кванториум»

Главная Общество
Красноярск
16:15 21 Сентября 2021
общество, обучение, школы, в красноярском крае
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В течение двух недель команда наставников проводит для ребят в селе Озёрном бесплатные занятия по программированию, конструированию, промышленному дизайну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.

Для школьников в мобильном «Кванториуме» представлено современное оборудование — лазерные граверы, дроны, 3D-принтеры и сканеры. Специализированный автомобиль базируется в местной школе.

Потом дети продолжат заниматься дистанционно. Преподаватели будут пока сопровождать их онлайн, в следующий раз они приедут после новогодних каникул. По итогам учебного года в мае составят рейтинг лучших проектов, предложенных ребятами Красноярского края. Лучшие получат приглашение на специализированную смену в летний оздоровительный лагерь.

Далее эстафету примет Курагинский район.

Фото: riastrela.ru

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