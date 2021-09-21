В красноярской Новой Покровке сносят местную достопримечательность

В микрорайоне Покровский начали разбирать старый кран. Видео происходящего опубликовал один очевидцев.

На кадрах видно, как кран на строительной площадке на улице Дмитрия Мартынова, 9, разбирают рабочие. За кадром слышен комментарий о том, что «кран простоял на этом месте 9 лет».

Дом на этом месте планировали возвести ещё 7 лет назад, но сейчас там только груда строительного мусора, заросшая травой. Жители окружающих домов обратились в прокуратуру Центрального района с иском о ликвидации строительной площадки, но там обращение отклонили. В документе сказано, что дом передан ЖСК-1 – кооперативу дольщиков, созданному взамен обанкротившегося ООО «Стройспецтехника».

Видео: Александр Васильев