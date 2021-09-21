«Поезд Победы» возвращается в Красноярск — выставка будет работать с 23 по 26 сентября

По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса «Поезд Победы» снова остановится в Красноярске на железнодорожном вокзале, сообщается на сайте правительства красноярского края. Посетить бесплатную выставку, расположенную в вагонах поезда можно будет с 23 по 26 сентября. Забронировать билет нужно заранее на сайте. Бронь откроется 22 сентября.

Месяц назад поезд останавливался в Красноярске, выставку посетили более 3,5 тысячи человек. Билеты тогда разобрали за несколько часов после открытия регистрации. Многие, кто не смог посетить выставку, расстроились. Поэтому Александр Усс связался с организаторами и попросил вернуться в Красноярск на несколько дней.

Фото: krskstate.ru