В Красноярске продают «Июнь» и «Сибирские городки»

В Красноярске продают торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок», сообщает РБК. Продавцом выступает «Сбербанк».

«Сибирский городок» продадут единым лотом: в него войдут 14 торговых центров в Красноярском крае и Кемеровской области. Стоимость лота — 8,2 млрд рублей, общая площадь – 241 тыс. кв. метров.

«Июнь» решено продать по частям. Красноярский магазин на Партизана Железняка оценивают в 1,5 млрд рублей. В Уфе торговый центр можно купить на 100 тысяч дешевле. В Череповце стоимость, наоборот, выше – 1,6 млрд рублей. Самый дорогой «Июнь» в Санкт-Петербурге — он стоит 4 млрд рублей.

Общая стоимость активов почти 21,8 млрд руб. Ранее торговые площади принадлежали группе «Регионы»

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